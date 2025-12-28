Поставь на стоп предновогодний пожар из неоконченных задач, некупленных подарков и ненарезанного оливье. Выдыхай и начинай веселиться. Будешь есть оливье, чистить мандарины, пить игристое, петь и танцевать. Сыграешь в командный алко-квиз (простой!) и организатор проведёт несколько раундов «Угадай мелодии».