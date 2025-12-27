Рождественский ужин в особняке Брусницыных
Кожевенная линия, 27к1
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12900₽
Возраст 12+
Концерты
Еда
Про событие
Рождественский вечер в стенах исторического особняка Брусницыных. В программе вечера: — Безлимитное игристое станет прекрасным дополнением вечера — Курсовое меню, разработанное бренд-шефом ресторана «Виктория», удивит тебя оригинальностью вкуса и эстетическим оформлением каждого блюда — Живое музыкальное сопровождение
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