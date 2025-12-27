Рождественский вечер в стенах исторического особняка Брусницыных. В программе вечера: — Безлимитное игристое станет прекрасным дополнением вечера — Курсовое меню, разработанное бренд-шефом ресторана «Виктория», удивит тебя оригинальностью вкуса и эстетическим оформлением каждого блюда — Живое музыкальное сопровождение