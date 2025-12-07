Поговоришь о традиции русского чаепития. Что пили в России до появления чая? Когда и как чай вошёл в нашу культуру? Обсудишь, как складывались традиции русского чайного стола, чем была чайная сиеста и какую роль чай играл в жизни человека тогда и играет по сей день. Формат: лекция и чаепитие (с бубликами!) Количество мест: 12 Ведущий: Ольга Смирнова — ведущий чайный тренер «Нитки». Можно прийти одному, а можно с тем, с кем тебе хорошо.