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Русская традиция чаепития

БЦ Гоголевский, «Нитка», Гоголевский бульвар, 11

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Поговоришь о традиции русского чаепития. Что пили в России до появления чая? Когда и как чай вошёл в нашу культуру? Обсудишь, как складывались традиции русского чайного стола, чем была чайная сиеста и какую роль чай играл в жизни человека тогда и играет по сей день. Формат: лекция и чаепитие (с бубликами!) Количество мест: 12 Ведущий: Ольга Смирнова — ведущий чайный тренер «Нитки». Можно прийти одному, а можно с тем, с кем тебе хорошо.

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