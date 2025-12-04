Окунись в мир ярких вкусов и уникальной культуры Таиланда. Этот вечер станет настоящим путешествием в сердце Азии, которое подарит тебе незабываемые впечатления благодаря: — Тайскому меню из шести изысканных блюд, созданных специально для гостей шеф-поваром Виталием Ущаповским; — Гастротеатру от Якова Можаева — гастроном-эксперта, екатеринбургского ресторанного критика, автора и ведущего многих кулинарных программ; — Экспресс-практикам от лучших тайских мастеров СИАМ; — Чайной зоне от чайного дома Анкира; — Арома-казино; — Тай-маркету; — Идеальному винному сопровождению от партнёров FORT; — Профессиональному фотографу, который сохранит для тебя самые яркие моменты вечера; — Розыгрышу подарочных сертификатов в центр релаксации СИАМ и других призов от партнёров вечера. За пультом создавать настроение будет DJ Mad Jay