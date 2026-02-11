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Дореволюционный Тиндер и прочие шалости: богемный арт-бранч

Goose Goose
Большая Конюшенная ул., 27

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Большой город всегда умел знакомиться быстро и без лишних иллюзий. Петербург XIX века — не исключение. До свайпов здесь были балы, брачные газеты, театральные ложи, цирк, прогулки «случайно вдвоём» и целая система тайных сигналов. Кто понимал правила — находил любовь, содержанку или выгодный брак. Кто не понимал — терял деньги, репутацию или карьеру. На лекции поговоришь: — Как работал дореволюционный «дейтинг» — Что писали в брачных объявлениях и какие желания там шифровали — Что заменяло нюдсы в XIX веке — Почему театр и балет были главными местами знакомств «без обязательств» — Как актрисы, балерины и циркачки становились самыми желанными женщинами Империи — Почему знатные мужчины влюблялись в артисток, но женились на «удобных» Лектор бранча — Мария Персиянова, дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Английский завтрак с глазуньей, колбасками и фасолью Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: игристое вино / кофе или чай

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