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Жизнь и кофе по-нижегородски

Заповедные Кварталы
Славянская 4, второй этаж

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Тебя ждут в камерной обстановке усадьбе Гусевых, чтобы пообщаться и отведать душистого напитка. История появления кофе в России, традиции и обычаи, прошедшие сквозь века. Старинные способы приготовления ароматного напитка и дегустация. Особое внимание — завариванию по-польски, поскольку в начале XX века в главном доме усадьбы Гусевых жил дворянин, поляк по происхождению, Цеслав Лисовский. И, разумеется, гадание на кофейной гуще. Ведущий: Юрий Попов, профессиональный дегустатор, победитель и призер чемпионатов России и Европы.

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