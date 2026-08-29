Тебя ждут в камерной обстановке усадьбе Гусевых, чтобы пообщаться и отведать душистого напитка. История появления кофе в России, традиции и обычаи, прошедшие сквозь века. Старинные способы приготовления ароматного напитка и дегустация. Особое внимание — завариванию по-польски, поскольку в начале XX века в главном доме усадьбы Гусевых жил дворянин, поляк по происхождению, Цеслав Лисовский. И, разумеется, гадание на кофейной гуще. Ведущий: Юрий Попов, профессиональный дегустатор, победитель и призер чемпионатов России и Европы.