Большой фестиваль кофе, чая и подарков Огонёк пройдёт в третий раз. 65 участников маркета с напитками, едой, гастрономией, украшениями, одеждой, керамикой, подарками Самые зрелищные кофейные чемпионаты: Russian Coffee Cup, Dalla Corte Cup, финал турнира по Кофейному казино (список чемпионатов будет дополняться) Брю-бар, дегустации, лекции на Огоньке, а перед Огоньком ещё и подкаст, премия и кое-что ещё... 13-14 декабря с 12:00 до 21:00