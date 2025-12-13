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Фестиваль кофе, чая и подарков «Огонёк»

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Большой фестиваль кофе, чая и подарков Огонёк пройдёт в третий раз. 65 участников маркета с напитками, едой, гастрономией, украшениями, одеждой, керамикой, подарками Самые зрелищные кофейные чемпионаты: Russian Coffee Cup, Dalla Corte Cup, финал турнира по Кофейному казино (список чемпионатов будет дополняться) Брю-бар, дегустации, лекции на Огоньке, а перед Огоньком ещё и подкаст, премия и кое-что ещё... 13-14 декабря с 12:00 до 21:00

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