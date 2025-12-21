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Щелкунчик: история самого праздничного балета

Винный дом Bahus Haus, Фурштатская улица, 1

Начало:

Завершение:

4900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Разберёшься в тайных смыслах рождественского балета, чтобы детская сказка раскрылась с новой стороны. Как поставлен великий рождественский балет? Что зашифровано в его музыке? И как время и обстоятельства влияли на его образы? Узнаешь все тайны самого новогоднего балета и праздничного балета в мировом репертуаре. Балет «Щелкунчик» Петр Ильич Чайковский создавал по заказу Дирекции императорских театров. Это был не первый балет для казённой сцены — композитор активно писал музыку, сотрудничая с балетмейстером Мариусом Петипа. Однако, мало кто знает сегодня, что не Петипа — первый хореограф-постановщик Щелкунчика. О том, кто был автором премьерного спектакля, ты поговоришь на встрече. А также вспомнишь самые известные постановки, в том числе работу Михаила Шемякина для Мариинского театра. Также поговоришь о структуре музыки, об известных исполнителях главных партий, о сюжете балета и о том, как менялась самая новогодняя балетная история на протяжении времени. В стоимость входит 4 смены французских вин и закуски к вину

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