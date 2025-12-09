Константин — настоящий винный эксперт. Константин не просто разбирается в вине, он настоящий исследователь: немного историк, немного географ, по совместительству климатолог, ботаник и даже чуть-чуть химик. В программе: — Коллинобили Вальдоббиадене Просекко Супериоре Миллезимато брют белое игристое Италия — Грюнер Вельтлинер Франц Энд Френдс белое сухое Австрия — Армани Альбино Шардоне белое сухое Италия — Зинфандель Саленто серия Рокка сухое красное Италия — Аппассименто коллекция Золотая п/сухое красное Италия — Итс Соу Гуд Ту Би Бэд, Дубль Рипасс сухое красное Франция Гастрономическое сопровождение вечера сыры, оливки, мясные деликатесы