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Винный вечер с Константином Тарченюком

Premium Wine, Советский проспект, 32

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Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Константин — настоящий винный эксперт. Константин не просто разбирается в вине, он настоящий исследователь: немного историк, немного географ, по совместительству климатолог, ботаник и даже чуть-чуть химик. В программе: — Коллинобили Вальдоббиадене Просекко Супериоре Миллезимато брют белое игристое  Италия — Грюнер Вельтлинер Франц Энд Френдс белое сухое Австрия — Армани Альбино Шардоне белое сухое Италия — Зинфандель Саленто серия Рокка сухое красное Италия — Аппассименто коллекция Золотая п/сухое красное Италия — Итс Соу Гуд Ту Би Бэд, Дубль Рипасс сухое красное Франция Гастрономическое сопровождение вечера сыры, оливки, мясные деликатесы

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