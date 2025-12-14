На встрече будешь говорить о восхитительном русском головном уборе — кокошнике. Кокошники на Руси носили замужние женщины. Этот драгоценный головной убор передавался из поколения в поколение в семье. В каждой российской губернии были свои стили кокошников. Каждый обладал своей особенной уникальной красотой. А какой головной убор носили девушки до замужества? Этот головной убор не утратил свою актуальность и продолжает вдохновлять своей красотой деятелей искусства по всему миру. Например, создателей костюмов известных фильмов. На лекции обсудишь: Когда появились кокошники? Какой формы они бывают? Из чего делали кокошники? Что думали о кокошниках иностранцы? Как кокошники стали частью русского придворного костюма в XIX веке? Как в моду вошли бриллиантовые-тиары кокошники? В чем разница между кокошником замужней женщины и венцом девицы? Чем отличаются современные головные уборы, которые называют «кокошниками», от кокошников прошлого? Лекцию проведет историк и исследователь, специалист по истории моды, член Союза писателей России, автор многочисленных курсов и публикаций по истории костюма Марьяна Скуратовская. Лекция пройдет в Доме Телешова — великолепном особняке XIX века с сохранившимися деталями старинного интерьера. В лекцию входят чай, кофе и сладости.