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Пушкинъ

Москва, Тверской бульвар, 26

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Кондитерская находиться рядом с одноименным рестораном. Роскошный барочный комод с антикварным китайским фарфором, мебель нежно молочных, жемчужно-серебристых и голубых тонов, позолота и хрусталь – все это создает великолепную обстановку французского дворца XVIII века. Персонал, одетый в духе того времени, окончательно дополняет атмосферу и переносит гостей из современной столицы в Париж, Венецию или Петербург времен королей и императоров. Шеф-кондитер и настоящий виртуоз своего дела, вручную создает необыкновенные пирожные, печенья, щербеты, конфеты, украшенные ягодами и сусальным золотом, — настоящие произведения искусства. Все десерты готовятся из продуктов исключительно премиум-класса, доставляемых в кондитерскую напрямую из Франции. Режим работы: Пн-ср 09:00 – 24:00 Чт 09:00 – 00:00 Пт-сб 00:00 – 00:00 Вс 00:00 – 24:00 https://sweetpushkin.ru/
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Комментарии

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Татьяна
17 января, 15:39

Не вкусный даже какое, понимаю, что его делают по сторинному рецепту, но можно было как-то адаптировать это уже под современность. Элементарный завтрак круассаном с рыбой- как можно было испортить некачественные рыбой и уж тем более очень странными огурцами… Салфеток на столе нет .. долгая подача даже завтрака.. Дважды завтрак не понравился . Пять лет назад в Пушкине был лучше.

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Валерия
28 ноября 2025, 18:39

Вкусно , красиво , сладко ☺

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Alexandra
21 июля 2025, 02:31

Окрошка огонь тут !

А
Аноним
9 сентября 2024, 21:24

Интерьер, обслуживание, блюда - всё вкусно.

А
Аноним
13 марта 2024, 12:34

Обожаю! Очень вкусно👌🏻

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