Чтобы все было сладко и гладко, не обходи стороной Международный день шоколада и тематическую подборку событий и мест по такому случаю.

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Когда отмечают день шоколада в 2023 году

Международный день шоколада принято отмечать 13 сентября, а также 7 и 11 июля и 29 ноября. Так что у тебя есть минимум четыре даты в году, когда можно вспомнить о пользе и забыть о вреде шоколада (но в рамках разумного :)) и отпраздновать этот сладкое событие.

История шоколада и самого праздника

Всемирный день шоколада придумали и ввели в оборот французы в 1995 году. Изначально он задумывался как праздник внутри государства. Но любовь к этому лакомству была всеобъемлющей, и праздник быстро превратился в международный день шоколада.

Его начали праздновать в Германии, Италии, Швейцарии, а также в крупных городах нашей страны, в Санкт-Петербурге и Москве первостепенно.

США даже разбили праздник на подкатегории, и теперь 28 июля в Америке празднуют еще и День молочного шоколада.

История самого шоколада куда больше и богаче традиций праздника. У древних народов шоколад долгое время был сакральным элементом ритуалов, в том числе бракосочетаний, и являлся важной частью истории и традиций.

Мы знаем, что еще Майя и Ацтеки придумали «ксокоатль». Они готовили этот полезный, но горький напиток из тертых какао-бобов (сахар в шоколад додумались добавлять европейцы). «Ксокоатль» можно считать прародителем горячего шоколада, который мы знаем и любим.

Первым европейцем, который попробовал оригинальный шоколад, был Эрнан Кортес во время своего пребывания в Мексике в гостях у императора Монтесумы. Когда рецепт приготовления доплыл до Испании, его тут же покрыли грифом «секретно». Рецептуру шоколада держали в тайне почти 100 лет и готовили его исключительно в стенах испанских монастырей. Но впоследствии тайное стало явным, и шоколад появился в Италии, а затем и в Англии.

Первый шоколад приехал в Россию в 1786 году в качестве подарка Екатерине II от испанского дипломата Франциско де Миранда. Под другой версии это лакомство в Россию привез Петр I вместе с кофе.

Постепенно шоколад перестал быть элитарным продуктом и благодаря техническому прогрессу ушел в тираж и обрел множество вариаций по всему миру, которые знакомы нам с детства. Первая шоколадная плитка появилась в 1874 году, а первый шоколад с начинкой в 1913 году.

Сейчас шоколадом уже мало кого удивишь, он хорош сам по себе и нам остается только преумножать его «вкусность» в нашей сладкой подборке.

Где можно отпраздновать у нас

В Москве



Мастер-классы

Хороший способ отпраздновать день шоколада – это приобщиться к его созданию. Обрати внимание на подборку мастер-классов по изготовлению шоколада и шоколадных изделий, где тебе откроются все секреты приготовления.

Места, куда сходить на праздник в Москве

Мы также собрали топ мест, где отпраздновать день шоколада и побаловать себя этим лакомством в разных исполнениях.

В Санкт-Петербурге

Мастер-классы

Узнать секреты и тонкости приготовления шоколада – отличный способ прочувствовать атмосферу этого сладкого праздника. Прокачай свои навыки кулинара и шоколатье на тематических мастер-классах.

Дегустации

Погрузиться в историю и традиции приготовления шоколада можно на тематических встречах. Проведи свой день с толком, пополни багаж знаний и приоткрой завесу в сладкий мир шоколада.

Лекции

Совмести приятное с полезным и приумножь свои знания в сопровождении изысканных десертов. Элегантный способ отметить День шоколада – есть его и другие угощения во время лекции.

Места, где отметить праздник в Питере

Куда сходить на чашку горячего шоколада или за вкусным десертом? Черпай идеи из нашей подборки мест к посещению во всемирный день шоколада.

С чем едят шоколад в разных уголках планеты

Здесь ты найдешь несколько необычных сочетаний шоколада с другими продуктами из разных гастрономических культур, которые можно взять на заметку.

В Швейцарии шоколад едят с сыром – одним из главных неофициальных символов страны.

В Японии шоколад едят с васаби. На прилавках Страны восходящего солнца уже давно продается зеленый Kit Kat, который также можно заказать на пробу и в интернете.

В Чехии шоколад едят с пивом. Если ты чех по факту или в душе, тогда смотри, где найти пивное сопровождение в нашей отдельной «пенной» подборке.

В Италии шоколадом сдабривают блюда из птицы и мяса, а в США шоколад сочетают с беконом.

В нашей стране популярным сувениром c Дальнего Востока считается шоколадка с солью и морской капустой.

Интересные факты о шоколаде

Шоколад стимулирует работу мозга и повышает уровень эндорфинов лучше, чем поцелуи.

Всего существует не три вида шоколада, а четыре – молочный, белый, темный и белокурый. В нем только 32% какао и его изобрели случайно.

Самую дорогую шоколадку в мире продали за 687 долларов в 2001 году. «Золотая» плитка побывала в первой американской экспедиции в Антарктиду с полярным исследователем Робертом Скоттом. На момент продажи шоколадке уже стукнуло 100 лет.

Батончик «Сникерс» назван в честь любимой лошади кондитера и владельца шоколадной фабрики Френка Марса и означает «тихое ржание».

Следи за обновлением подборки и смотри больше «вкусных» событий в разделах «Еда со смыслом» и «Есть и пить». И не забывай про другие категории, где тебя также ждет много всего интересного.