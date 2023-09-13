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Всемирный день шоколада: история и где отметить

Чтобы все было сладко и гладко, не обходи стороной Международный день шоколада и тематическую подборку событий и мест по такому случаю.

Что будет в статье:

  1. - Когда отмечают день шоколада в 2023 году
  2. - История шоколада и самого праздника
  3. - Где можно отпраздновать у нас
  4. - Мастер-классы
  5. - Места, куда сходить на праздник в Москве
  6. - Мастер-классы 
  7. - Дегустации
  8. - Лекции
  9. - Места, где отметить праздник в Питере
  10. - С чем едят шоколад в разных уголках планеты
  11. - Интересные факты о шоколаде

Когда отмечают день шоколада в 2023 году

Международный день шоколада принято отмечать 13 сентября, а также 7 и 11 июля и 29 ноября. Так что у тебя есть минимум четыре даты в году, когда можно вспомнить о пользе и забыть о вреде шоколада (но в рамках разумного :)) и отпраздновать этот сладкое событие. 

История шоколада и самого праздника

Всемирный день шоколада придумали и ввели в оборот французы в 1995 году. Изначально он задумывался как праздник внутри государства. Но любовь к этому лакомству была всеобъемлющей, и праздник быстро превратился в международный день шоколада. 

Его начали праздновать в Германии, Италии, Швейцарии, а также в крупных городах нашей страны, в Санкт-Петербурге и Москве первостепенно.

США даже разбили праздник на подкатегории, и теперь 28 июля в Америке празднуют еще и День молочного шоколада.  

История самого шоколада куда больше и богаче традиций праздника. У древних народов шоколад долгое время был сакральным элементом ритуалов, в том числе бракосочетаний, и являлся важной частью истории и традиций.

Мы знаем, что еще Майя и Ацтеки придумали «ксокоатль». Они готовили этот полезный, но горький напиток из тертых какао-бобов (сахар в шоколад додумались добавлять европейцы). «Ксокоатль» можно считать прародителем горячего шоколада, который мы знаем и любим. 

Первым европейцем, который попробовал оригинальный шоколад, был Эрнан Кортес во время своего пребывания в Мексике в гостях у императора Монтесумы. Когда рецепт приготовления доплыл до Испании, его тут же покрыли грифом «секретно». Рецептуру шоколада держали в тайне почти 100 лет и готовили его исключительно в стенах испанских монастырей. Но впоследствии тайное стало явным, и шоколад появился в Италии, а затем и в Англии. 

Первый шоколад приехал в Россию в 1786 году в качестве подарка Екатерине II от испанского дипломата Франциско де Миранда. Под другой версии это лакомство в Россию привез Петр I вместе с кофе.  

Постепенно шоколад перестал быть элитарным продуктом и благодаря техническому прогрессу ушел в тираж и обрел множество вариаций по всему миру, которые знакомы нам с детства. Первая шоколадная плитка появилась в 1874 году, а первый шоколад с начинкой в 1913 году.

Сейчас шоколадом уже мало кого удивишь, он хорош сам по себе и нам остается только преумножать его «вкусность» в нашей сладкой подборке.  

Где можно отпраздновать у нас

В Москве

Мастер-классы

Хороший способ отпраздновать день шоколада – это приобщиться к его созданию. Обрати внимание на подборку мастер-классов по изготовлению шоколада и шоколадных изделий, где тебе откроются все секреты приготовления.  

Места, куда сходить на праздник в Москве

Мы также собрали топ мест, где отпраздновать день шоколада и побаловать себя этим лакомством в разных исполнениях. 

В Санкт-Петербурге

Мастер-классы 

Узнать секреты и тонкости приготовления шоколада – отличный способ прочувствовать атмосферу этого сладкого праздника.  Прокачай свои навыки кулинара и шоколатье на тематических мастер-классах. 

Мастер-класс «Французский трюфель» | 23 сентября
Мастер-класс «Французский трюфель» | 23 сентября

На мастер-классе от Кулинарной школы №1 ты приготовишь 7 видов трюфелей с исполь...

Кулинарная школа №1

2800₽

Мастер-класс «Французский трюфель» | 17 сентября
Мастер-класс «Французский трюфель» | 17 сентября

На мастер-классе от Кулинарной школы №1 ты приготовишь 7 видов трюфелей с исполь...

Кулинарная школа №1

2800₽

Мастер-класс по рисованию на шоколаде
Мастер-класс по рисованию на шоколаде

На мастер-классе ты сможешь оформить 6 разных шоколадных плиток (примерно по 650...

до
наб Обводного Канала 134, Grizzly Nuts-136-138, к.231

3000₽

Дегустации

Погрузиться в историю и традиции приготовления шоколада можно на тематических встречах. Проведи свой день с толком, пополни багаж знаний и приоткрой завесу в сладкий мир шоколада.   

Дегустация шоколада в ресторане Theobroma | 22 сентября
Дегустация шоколада в ресторане Theobroma | 22 сентября

Тебя ждет дегустация шоколада с элементами медитации и арт-терапии. Здесь все —...

Theobroma

2500₽

Шоколадная дегустация | 21 сентября
Шоколадная дегустация | 21 сентября

Быть дегустатором шоколада – ответственная работа, но кто-то должен ее делать. Э...

наб. Обводного канала, 74 лит Т, шоколадная фабрика Amazing Cacao

1500₽

Шоколадный тур для начинающих
Шоколадный тур для начинающих

Присоединяйся к увлекательной и познавательной прогулке по шоколадной фабрике и ...

до
наб. Обводного канала 74, лит. Т

1000₽

по подписке
Дегустация шоколада в ресторане Theobroma | 20 октября
Дегустация шоколада в ресторане Theobroma | 20 октября

Тебя ждет дегустация шоколада с элементами медитации и арт-терапии. Здесь все — от блюд и напитков до интерьера — посвящено шоколаду и какао-бобам во всём их гастрономическом разнообразии. Ты совер...

по подписке
Шоколадная дегустация | 19 октября
Шоколадная дегустация | 19 октября

Быть дегустатором шоколада – ответственная работа, но кто-то должен ее делать. Этот урок представляет собой краткое введение в мир вкуса, запаха и ощущений. На этой встрече ты узнаешь основные правил...

Лекции

Совмести приятное с полезным и приумножь свои знания в сопровождении изысканных десертов. Элегантный способ отметить День шоколада – есть его и другие угощения во время лекции.    

Лекция «Ренуар. Красота, женщины и живопись» | 23 сентября
Лекция «Ренуар. Красота, женщины и живопись» | 23 сентября

Здесь ты сможешь перенестись во Францию 19 — начало 20 века и познакомиться с жи...

Кондитерская Анны Красовской

1900₽

Afternoon Tea: традиционное английское чаепитие | 17 сентября
Afternoon Tea: традиционное английское чаепитие | 17 сентября

Здесь тебя ждет атмосферное чаепитие в лучших традициях викторианской Англии – с...

Кондитерская Анны Красовской

от 3200₽

по подписке
Лекция «Музы великих художников» | 21 сентября
Лекция «Музы великих художников» | 21 сентября

Эти женщины вдохновляли великих художников. Кто-то из них посвятил этому всю себя, другие и сами были творцами, третьи на много пережили своих мужчин и внесли огромный вклад в память об их творчестве....

по подписке
Лекция «История модной фотографии» | 27 сентября
Лекция «История модной фотографии» | 27 сентября

«Мы продаем мечты, а не одежду» — говорил легендарный фотограф Ирвин Пенн. Фэшн-фотографы всегда соперничали с художниками — с самого начала ХХ века, когда модные журналы стали обращать внимание на ...

Лекция «Духи и оборотни японского фольклора в современных манга и анимэ» | 29 сентября
Лекция «Духи и оборотни японского фольклора в современных манга и анимэ» | 29 сентября

Персонажи городских легенд, герои военных сражений, мистические романтические вл...

Кондитерская Анны Красовской

1800₽

Места, где отметить праздник в Питере

Куда сходить на чашку горячего шоколада или за вкусным десертом? Черпай идеи из нашей подборки мест к посещению во всемирный день шоколада.  

С чем едят шоколад в разных уголках планеты

Здесь ты найдешь несколько необычных сочетаний шоколада с другими продуктами из разных гастрономических культур, которые можно взять на заметку.  

В Швейцарии шоколад едят с сыром – одним из главных неофициальных символов страны.   

В Японии шоколад едят с васаби. На прилавках Страны восходящего солнца уже давно продается зеленый Kit Kat, который также можно заказать на пробу и в интернете. 

В Чехии шоколад едят с пивом. Если ты чех по факту или в душе, тогда смотри, где найти пивное сопровождение в нашей отдельной «пенной» подборке.

В Италии шоколадом сдабривают блюда из птицы и мяса, а в США шоколад сочетают с беконом.  

В нашей стране популярным сувениром c Дальнего Востока считается шоколадка с солью и морской капустой.

Интересные факты о шоколаде

Шоколад стимулирует работу мозга и повышает уровень эндорфинов лучше, чем поцелуи.  

Всего существует не три вида шоколада, а четыре – молочный, белый, темный и белокурый. В нем только 32% какао и его изобрели случайно.  

Самую дорогую шоколадку в мире продали за 687 долларов в 2001 году. «Золотая» плитка побывала в первой американской экспедиции в Антарктиду с полярным исследователем Робертом Скоттом. На момент продажи шоколадке уже стукнуло 100 лет. 

Батончик «Сникерс» назван в честь любимой лошади кондитера и владельца шоколадной фабрики Френка Марса и означает «тихое ржание». 

Следи за обновлением подборки и смотри больше «вкусных» событий в разделах «Еда со смыслом» и «Есть и пить». И не забывай про другие категории, где тебя также ждет много всего интересного.

Что есть в статье:

  1. Когда отмечают день шоколада в 2023 году
  2. История шоколада и самого праздника
  3. Где можно отпраздновать у нас
  4. Мастер-классы
  5. Места, куда сходить на праздник в Москве
  6. Мастер-классы 
  7. Дегустации
  8. Лекции
  9. Места, где отметить праздник в Питере
  10. С чем едят шоколад в разных уголках планеты
  11. Интересные факты о шоколаде

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