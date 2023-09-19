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Upside Down Cake на Мира

Москва, просп. Мира, 26, стр. 1

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Upside Down Cake – активно развивающаяся сеть с авторскими десертами, качественным кофе и завтраками в течение всего дня. Также в меню собраны все самые популярные и любимые блюда. Эта сеть кафе-кондитерских, ежедневно предлагающая гостям большой выбор тортов, капкейков и пирожных собственного производства из натуральных ингредиентов. Каждый сезон шеф-кондитеры обновляют десертную линейку, вдохновляясь мировыми трендами. Режим работы: Пн-Пт: 08:00 – 23:00 Сб-Вс: 09:00 – 23:00 https://upsidedowncake.ru/
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