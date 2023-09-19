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Atelier de Tartelettes

Москва, Спиридоньевский переулок, 10А, стр. 1

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Французская кондитерская на Патриарших прудах. https://gt.life/atelier Режим работы: ПН-ЧТ: 9:00-22:00 ПТ-ВС: 9:00-23:00
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Комментарии

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Николай
1 декабря 2025, 02:20

Десерты и напитки топ, расположение плохое: в популярной туристической зоне. В кафе есть очень маленький зал, можно недолго посидеть. Сходить стоит в мороз или дождь: будет меньше людей, и повод согреться.

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