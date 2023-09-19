/
Телефон
Чтобы все было сладко и гладко, не обходи стороной Международный день шоколада и тематическую подборку событий и мест по такому случаю.
19 сентября 2023
Niqa
Шалость удалась
Циники
Ofis
Bro.We
Хондэ
The Waterfront
Skuratov Coffee на Белорусской
Десерты и напитки топ, расположение плохое: в популярной туристической зоне. В кафе есть очень маленький зал, можно недолго посидеть. Сходить стоит в мороз или дождь: будет меньше людей, и повод согреться.
Десерты и напитки топ, расположение плохое: в популярной туристической зоне. В кафе есть очень маленький зал, можно недолго посидеть. Сходить стоит в мороз или дождь: будет меньше людей, и повод согреться.