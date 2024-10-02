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My Hygge Place

Москва, ул. Мантулинская, д. 10

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Уютная студия в скандинавском стиле для творческих мастер-классов. На мастер-классах от команды My Hygge ты можешь провести время в творческой атмосфере, создать уникальную работу под руководством лучших мастеров города Санкт-Петербурга, выпить вкусный ароматный чай и познакомиться с единомышленниками. Как попасть: чёрные ворота въезда во двор, табличка у домофона «уютные подарки». Чтобы узнать код домофона, позвони по телефону. Сайт: https://myhyggebox.ru/moskva
Карта места...

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