Уютная студия в скандинавском стиле для творческих мастер-классов. На мастер-классах от команды My Hygge ты можешь провести время в творческой атмосфере, создать уникальную работу под руководством лучших мастеров города Санкт-Петербурга, выпить вкусный ароматный чай и познакомиться с единомышленниками. Как попасть: чёрные ворота въезда во двор, табличка у домофона «уютные подарки». Чтобы узнать код домофона, позвони по телефону. Сайт: https://myhyggebox.ru/moskva
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Съедобная свеча
Попробуй себя в роли шеф-повара, создающего новшество в мире кулинарии. Создай свою съедобную свечу из сливочного масла с добавлением различных трав и специй для самого вкусного фуршета. Простые клас...