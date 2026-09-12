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Мастер-класс по созданию моти

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по созданию и декору нежного десерта. Ты научишься делать правильное тесто из рисовой муки, окрасишь его в однотонный или мраморный цвета, а также узнаешь, как работать с тестом, чтобы оно не липло и не крошилось. И всю вкуснейшую коробочку пирожных ты заберёшь с собой домой.

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