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Бенто-торт

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

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4500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Бенто-торт – это съедобная открытка, весом 400-450 грамм, для 2-4 человек, который является сейчас самым трендовым десертом. Самое важное, что с тобой будет работать не просто кондитер, но и художник. А значит картина на тортике гарантирована! На мастер-классе: – соберёшь бенто-торт по всем канонам кондитерского мастерства; – узнаешь, как из 3 цветов добывать 20 оттенков, и создашь свою палитру; – нарисуешь классный рисунок или цепляющую фразу (референсы рисунка необходимо подготовить заранее); – упакуешь тортик в бенто-бокс с лентой, милыми открытками и картинками. Бисквиты и крем уже будут подготовлены.

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