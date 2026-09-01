Бенто-торт – это съедобная открытка, весом 400-450 грамм, для 2-4 человек, который является сейчас самым трендовым десертом. Самое важное, что с тобой будет работать не просто кондитер, но и художник. А значит картина на тортике гарантирована! На мастер-классе: – соберёшь бенто-торт по всем канонам кондитерского мастерства; – узнаешь, как из 3 цветов добывать 20 оттенков, и создашь свою палитру; – нарисуешь классный рисунок или цепляющую фразу (референсы рисунка необходимо подготовить заранее); – упакуешь тортик в бенто-бокс с лентой, милыми открытками и картинками. Бисквиты и крем уже будут подготовлены.