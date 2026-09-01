Дубайский шоколад с рисунком
ул. Мантулинская, д. 10
Начало:
Завершение:
4500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер класс по изготовлению дубайского шоколада с картиной, нарисованной пищевыми красителями. Каждый участник выберет шоколад для своей плитки (белый, молочный, тёмный или микс). Ты научишься темперировать и делать корпусный шоколад и приготовишь знаменитую дубайскую начинку на основе турецкого теста и настоящей фисташковой пасты. Вес плитки шоколада – 140 грамм.
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