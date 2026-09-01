Мастер класс по изготовлению дубайского шоколада с картиной, нарисованной пищевыми красителями. Каждый участник выберет шоколад для своей плитки (белый, молочный, тёмный или микс). Ты научишься темперировать и делать корпусный шоколад и приготовишь знаменитую дубайскую начинку на основе турецкого теста и настоящей фисташковой пасты. Вес плитки шоколада – 140 грамм.