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Дубайский шоколад с рисунком

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер класс по изготовлению дубайского шоколада с картиной, нарисованной пищевыми красителями. Каждый участник выберет шоколад для своей плитки (белый, молочный, тёмный или микс). Ты научишься темперировать и делать корпусный шоколад и приготовишь знаменитую дубайскую начинку на основе турецкого теста и настоящей фисташковой пасты. Вес плитки шоколада – 140 грамм.

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