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Съедобная свеча

My Hygge Place
ул. Мантулинская, д. 10

Начало:

Завершение:

3700₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Попробуй себя в роли шеф-повара, создающего новшество в мире кулинарии. Создай свою съедобную свечу из сливочного масла с добавлением различных трав и специй для самого вкусного фуршета. Простые классические сочетания: фермерский хлеб и теплое сливочное масло, тающее у тебя на глазах. Также ты сможешь продегустировать свечу мастера с несколькими разновидностями хлеба, насладиться вкусом красного вина, а свою готовую свечу сможешь забрать сразу после мастер-класса. Ближайшие даты: 3 сентября 14:00 7 сентября 15:00 15 сентября 15:00

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