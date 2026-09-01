Попробуй себя в роли шеф-повара, создающего новшество в мире кулинарии. Создай свою съедобную свечу из сливочного масла с добавлением различных трав и специй для самого вкусного фуршета. Простые классические сочетания: фермерский хлеб и теплое сливочное масло, тающее у тебя на глазах. Также ты сможешь продегустировать свечу мастера с несколькими разновидностями хлеба, насладиться вкусом красного вина, а свою готовую свечу сможешь забрать сразу после мастер-класса. Ближайшие даты: 3 сентября 14:00 7 сентября 15:00 15 сентября 15:00