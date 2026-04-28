Мастер-класс по созданию и декору нежного десерта. Ты научишься делать правильное тесто из рисовой муки, окрасишь его в однотонный или мраморный цвета, а также узнаешь, как работать с тестом, чтобы оно не липло и не крошилось. И всю вкуснейшую коробочку пирожных ты заберёшь с собой домой. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.