Мастер-класс по созданию моти
Духовской переулок, 17
Начало:
Завершение:
4500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс по созданию и декору нежного десерта. Ты научишься делать правильное тесто из рисовой муки, окрасишь его в однотонный или мраморный цвета, а также узнаешь, как работать с тестом, чтобы оно не липло и не крошилось. И всю вкуснейшую коробочку пирожных ты заберёшь с собой домой. Запись на мастер-класс осуществляется по предоплате.
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