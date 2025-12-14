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[перенесено] Пряничный домик

Really bar, Малый Златоустинский переулок, 3с1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Перенос на 14 декабря в 15:00. Мастер-класс, на котором ты сможешь создать неповторимый пряничный шедевр и унести его с собой. Все материалы включены в стоимость. Зарегистрироваться можно через Telegram.

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Комментарии

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Анастасия
15 декабря 2025, 00:31

Замечательный вышел мастер-класс. Женский разговор особенно) Да, нас было мало, зато посиделки получились тёплые. Домик оказался непростой задачей. Хотя весь инструментарий шёл в комплекте, глазурь, которая должна была держать домик предательски слабенько схватывалась и долго. Терпение и труд всё перетрут. Так что мой «севетский союз» (была шутка у нас такая) оказался таки удачным со второй терпеливой постепенной попытки. Вот так и не знаю как так люди делают тонкие узоры на домиках. Кондитерским мешочком, как и тюбиком с цветной глазурью (так я раньше делала) это нереально. Из пакетика она растекается, из тюбика ложится как зубная паста и не клеется к поверхности. Но только новогоднего настроения я таки себе выдавила🤣 Спасибо всем причастным 🙏

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