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Спектакль-застолье «Вкусы и смыслы». Новогодняя версия

Ресторан «Огива», Островского, 14

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 14+
Стендап
Выставки
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Новогодняя адаптация первого мультимедийного спектакля театра-ресторана «Огива». Тебя ждёт всё та же шоу-программа из пяти блюд и знакомство с пространством, но с небольшим новогодним послевкусием. Спектакль бережно повествует о простых, но очень важных человеческих ценностях. Главная героиня спектакля – необычный персонаж, воплощающий образ традиций и гостеприимства. Ее рассказ погружает зрителей в мир, где переплетаются истории древнего города и обычаи его жителей. Это шоу – нечто большее, чем просто спектакль. Оно позволяет ощутить моменты единства и наслаждения, создавая неповторимую атмосферу праздника. Здесь вас ждут не только зрелищные визуальные эффекты, но и уникальный кулинарный опыт, который останется в памяти надолго. Во время спектакля подают пять блюд, вплетенных в сюжет повествования, а также два напитка — аперитив и дижестив. Обрати внимание, что в эти дни состоится два сеанса спектакля. Выбирай удобные дату и время и наслаждайся гастрономическим шоу.

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