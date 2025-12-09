Рассказ о величайшем импресарио всех времён Сергее Дягилеве — фигуре совершенно особенной, почти необъятной и безусловной. В атмосфере Парижа начала XX века, под просекко и закуски, будут обсуждать: — Дягилева, который «сочинил» Россию такой, какой она покорила весь мир: авангардной, дерзкой, блестящей. — Дягилева, который работал с Пикассо, Коко Шанель, Матиссом, Римским-Корсаковым, Прокофьевым и Маяковским. — Дягилева, которого «жизнь устраивала только если в ней происходили чудеса». И, наконец, Дягилева, который создал «Русские сезоны» и переизобрёл Русский балет. Лектор: Нина Гавриш — философ, искусствовед, лектор, арт-консультант, автор образовательных курсов для Эрмитажа и музея Академии художеств, а также автор проекта «(Не)Культурные». В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.