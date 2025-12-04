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Япония: понять, приехать, полюбить

Яузская улица, 1/15с1

Начало:

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от 3500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Раскрой ключ к пониманию японской культуры — от кухни и этикета до искусства и кинематографа — вместе с востоковедом-японистом. Ты познакомишься с пятью принципами японского мировоззрения и получишь ключ к пониманию всего японского — от кухни и этикета до искусства и кинематографа. Так ты сможешь составить полное представление о японском культурном коде и избежать неловких ситуаций в поездке. На встрече узнаешь: — Что скрывается за японской «рациональностью» и почему это не совсем минимализм — Зачем японцы упаковывают каждое печенье в отдельную упаковку и почему чистота так важна для них — Почему в жилых районах Токио очень тихо, но в японских айфонах нельзя отключить звук камеры при фотографировании — Как японцам удаётся создавать гармонию из контрастов. Встречу ведёт Нина Воронина — востоковед-японист, культуролог, антрополог. В стоимость билета входит коктейль на выбор: алкогольный с грушей, джином и вишневой ванильной пеной или безалкогольный сладкий с алоэ и базиликом. Сбор гостей с 18:30.

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