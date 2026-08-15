Увидеть промышленную архитектуру разных эпох, оценить перерождение бывшего бродильного цеха и продегустировать сидр. Выпить бокал сидра на территории бывшего пивоваренного завода! Почему бы и нет? А ещё заглянуть в бродильный цех, где уже не витает запах хмеля, а живёт и дышит мультимедийное искусство от современных художников. Такой план предстоит осуществить во время экскурсии по территории бывшего пивоваренного завода «Степан Разин», которая сегодня превращается в модное общественное пространство. Увидишь примеры промышленного зодчества конца XIX века и современное производство! Во время экскурсии ты увидишь: — башню ворот лесопильного завода, который поглотило пивоваренное предприятие — здание солодовни и бродильного цеха — масштабные памятники кирпичной архитектуры — самый поэтичный промышленный интерьер с чугунными колоннами и крестовыми сводами — модернистский варочный цех, эффектно перевоплотившийся в пространство для медиа-художников — «Цистерна х Т-Банк» — устройства, которые используют, чтобы из яблок получился вкусный сидр А еще ты узнаешь: — какими хитрыми методами пользовались пивовары, чтобы продвигать свою продукцию — как в Петербурге появилась архитектурно-промышленная «матрёшка» — что представляют из себя колонны тосканского ордера на заводе — какое пивоваренное товарищество было самым успешным в Российской Империи — псевдонимом какого предприятия стало название «Завод Степана Разина» после революции Продолжительность: 3 часа. Место сбора: у монумента в честь столетия подводных сил России (Рижский проспект, 49, на пересечении Рижского проспекта и улицы Степана Разина) Ближайшие даты: 15 Августа 16:00 6 Сентября 12:30 26 Сентября 18:00