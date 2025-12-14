ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Зимнее пиво

Taste&Talk
улица Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация самых сезонных и согревающих напитков. Попробуешь 5 разных «зимних» крафтовых стилей пива: портеры, стауты, дуббели и другие тёмные сорта. Всё самое сезонное и ароматное — в одной дегустации. Тебя ждёт разнообразие шоколадных, мандариновых, клюквенных и карамельных оттенков, которые ты научишься распознавать в напитках и узнаешь, в каких стилях пива можно их встретить. Будь готов хорошенько разогреться: «зимние» сорта довольно крепкие — согреют не только духовно, но и физически.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста