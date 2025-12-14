Дегустация самых сезонных и согревающих напитков. Попробуешь 5 разных «зимних» крафтовых стилей пива: портеры, стауты, дуббели и другие тёмные сорта. Всё самое сезонное и ароматное — в одной дегустации. Тебя ждёт разнообразие шоколадных, мандариновых, клюквенных и карамельных оттенков, которые ты научишься распознавать в напитках и узнаешь, в каких стилях пива можно их встретить. Будь готов хорошенько разогреться: «зимние» сорта довольно крепкие — согреют не только духовно, но и физически.