Возраст 18+
Еда
Про событие
Дегустация самых сезонных и согревающих напитков. Попробуешь 5 разных «зимних» крафтовых стилей пива: портеры, стауты, дуббели и другие тёмные сорта. Всё самое сезонное и ароматное — в одной дегустации. Тебя ждёт разнообразие шоколадных, мандариновых, клюквенных и карамельных оттенков, которые ты научишься распознавать в напитках и узнаешь, в каких стилях пива можно их встретить. Будь готов хорошенько разогреться: «зимние» сорта довольно крепкие — согреют не только духовно, но и физически.
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