Чайная церемония
Английский проспект, д. 24
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 16+
Еда
Про событие
Ты не только послушаешь интересные чайные истории, но и попробуешь столько чая, сколько за всю жизнь не пробовал. Что будет на церемонии? — История создания напитка — Знакомство с чаем как с ботаническим видом, лекция про места произрастания — Знакомство с видами чая — Технологические процессы производства — Влияние степени ферментации на вкусо-ароматические свойства — Оценка качества чая по внешнему виду, аромату и вкусу
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