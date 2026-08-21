Ты не только послушаешь интересные чайные истории, но и попробуешь столько чая, сколько за всю жизнь не пробовал. Что будет на церемонии? — История создания напитка — Знакомство с чаем как с ботаническим видом, лекция про места произрастания — Знакомство с видами чая — Технологические процессы производства — Влияние степени ферментации на вкусо-ароматические свойства — Оценка качества чая по внешнему виду, аромату и вкусу