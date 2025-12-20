Английский киноклуб с вином: «Дневник Бриджет Джонс» (2001)
Старая Басманная, 15Ас4
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. Фильм «Дневник Бриджет Джонс», снятый Шэрон Магуайр по одноимённому роману Хелен Филдинг — история тридцатидвухлетней Бриджет, слегка неуклюжей, остроумной и безнадёжно романтичной лондонской жительницы, давно вышла за рамки жанра романтической комедии, став портретом поколения, балансирующего между самоиронией и вечным стремлением к любви и признанию. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.
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