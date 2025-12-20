Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. Фильм «Дневник Бриджет Джонс», снятый Шэрон Магуайр по одноимённому роману Хелен Филдинг — история тридцатидвухлетней Бриджет, слегка неуклюжей, остроумной и безнадёжно романтичной лондонской жительницы, давно вышла за рамки жанра романтической комедии, став портретом поколения, балансирующего между самоиронией и вечным стремлением к любви и признанию. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.