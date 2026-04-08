Для влюблённых в искусство — и друг в друга. Одно из самых атмосферных культурных пространств Старой Москвы — галерея «Другое Дело». Спрятанная в тени деревьев Бауманского сада, галерея за три года стала настоящей точкой притяжения для тех, кто ценит искусство, уют и неспешные вечера. Это всего два зала. Они расположены в старинной княжеской усадьбе XVIII века — настоящем архитектурном сокровище, где каждый предмет несёт отпечаток времени. Старинная мебель, изысканная живопись, гравюры, лепнина — всё здесь подлинное, наполненное историей и теплом прошлого. Камерные концерты и кинопоказы в галерее «Другое Дело» — это не просто мероприятия. Это особая, почти интимная встреча с искусством. Идеальный повод пригласить на свидание — необычное, тихое, глубокое. А после — неспешно пройтись по вечернему саду в свете фонарей. Режим работы: Вт-Пт: 12:00–21:00 Понедельник, воскресенье: выходной https://drugoedelo.moscow/
Карта места...