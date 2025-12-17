ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Секс, искусство и Париж 60-х: от Пикассо до Сержа Генсбура

Бар «Серж», ул. Восстания, 19

Начало:

Завершение:

4600₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Узнаешь, какие настроения витали в культурной столице мира, чтобы лучше понять общество и искусство эпохи сексуальной революции. Каким был Париж в одно из самых ярких десятилетий 20 века? Какие настроения витали в воздухе? Какие лозунги звучали на демонстрациях? Как одевались люди? И главное, как искусство отражало эту бурлящую реальность? Об этом поговоришь в богемной атмосфере секретного бара «Серж». На лекции поговоришь о Париже 1960-х гг. В это время гремят имена Сержа Генсбура, Джейн Биркин, Бриджит Бардо, Жана-Поль Сартра и Симоны де Бовуар. Марк Шагал уже настолько известен, что по заказу президента расписывает плафон Гранд Оперы, а Пабло Пикассо – живёт в собственном замке и играет в кино самого себя. Ты перенесёшься в эпоху бесконечного свободолюбия и массовых студенческих баррикад, пройдёшься по любимым заведениям парижской богемы, узнаешь главных звёзд «новой волны» французского кино, а также посмотришь на смелые живописные опыты Ива Кляйна, Жана Дебюффе, Пьера Сулажа и Кристиана Болтански. В стоимость входит сет антипасти и напиток на выбор: коктейль, бокал вина или безалкогольный напиток

Контакты

Телефон

WhatsApp

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста