Узнаешь, какие настроения витали в культурной столице мира, чтобы лучше понять общество и искусство эпохи сексуальной революции. Каким был Париж в одно из самых ярких десятилетий 20 века? Какие настроения витали в воздухе? Какие лозунги звучали на демонстрациях? Как одевались люди? И главное, как искусство отражало эту бурлящую реальность? Об этом поговоришь в богемной атмосфере секретного бара «Серж». На лекции поговоришь о Париже 1960-х гг. В это время гремят имена Сержа Генсбура, Джейн Биркин, Бриджит Бардо, Жана-Поль Сартра и Симоны де Бовуар. Марк Шагал уже настолько известен, что по заказу президента расписывает плафон Гранд Оперы, а Пабло Пикассо – живёт в собственном замке и играет в кино самого себя. Ты перенесёшься в эпоху бесконечного свободолюбия и массовых студенческих баррикад, пройдёшься по любимым заведениям парижской богемы, узнаешь главных звёзд «новой волны» французского кино, а также посмотришь на смелые живописные опыты Ива Кляйна, Жана Дебюффе, Пьера Сулажа и Кристиана Болтански. В стоимость входит сет антипасти и напиток на выбор: коктейль, бокал вина или безалкогольный напиток