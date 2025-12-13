Арт-ужин под аккомпанемент избранных вин и блюд. Через живопись, ароматы, вкусы и тактильные образы ты прочувствуешь рождественскую атмосферу Европы и знакомый каждому с детства советский уют новогодних праздников. Ведущая вечера, искусствовед, журналист и автор проекта мультисенсорных арт-встреч — Елена Соломенцева. Начнёшь путешествие в рождественской Германии, проводниками станут Альбрехт Дюрер и Питер Брейгель Старший. По произведениям искусства изучишь обычаи, поиграем в рождественские игры и отведаешь традиционные европейские угощения. Потом переместишься во Францию, чтобы застать сезон Noel с театральными премьерами. Полюбуешься балеринами Дега, вслед за Ренуаром и Тулуз-Лотреком пройдемся по самым весёлым местам Парижа с бокалом французского белого и продегустируешь главное праздничное блюдо. А финал — самый тёплый: возвращение домой, в тихий мир советской ностальгии. Тебя ждут произведения романтиков прошлого — Юрия Пименова, Зинаиды Серебряковой, Станислава Жуковского, которые мягко подсвечивают человеческое в каждом мгновении. Где музыка Таривердиева звучит будто издалека, но всегда попадает в сердце. Где на столе — сладости из детства, простые и трогательные, а ёлочные огни мерцают так, как умели только в декабрьских вечерах прошлого века. На лекции обсудишь: — Картины и их истории — узнаешь, как рождались шедевры и какие события стояли за каждым образом. — Судьбы художников — короткие, редкие и живые факты, позволяющие увидеть мастеров по-новому — Специально подобранные вина и блюда — вкус, соответствующий традициям регионов, о которых идёт речь — Приятные подарки — маленькие сувениры, чтобы тепло вечера осталось с тобой — Уют старинной усадьбы — мягкий свет, тишина и атмосфера дома, где искусство звучит особенно глубоко