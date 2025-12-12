Это формат «умного» отдыха в расслабленной обстановке, где шахматы становятся частью стиля и общения. Лёгкое обучение, вдохновляющая атмосфера ресторана и новые знакомства — всё, чтобы провести время со вкусом и смыслом. Шахматы — игра, которая развивает стратегическое мышление, помогает видеть несколько шагов вперёд и лучше понимать себя. Твой уровень — знаешь, как ходят фигуры, уверенно ставишь мат в 1 ход. Что тебя ждёт: — партии с участниками своего уровня — разборы твоих ходов и шахматного мышления — осознание своих стратегий на шахматном поле и в жизни Помимо шахмат: — Вдохновляющая атмосфера стильного ресторана — Нетворкинг и новые полезные знакомства — Фото- и видеосъёмка — эстетичный контент с шахматами сейчас популярен, у тебя останутся красивые кадры — в стоимость билета включён welcome-set мини-закусок Для кого: Для мужчин и женщин — для всех, кому интересно провести время с пользой, вкусом и лёгкостью. Дресс-код: Intellectual Chic — утончённые, стильные образы с лёгким интеллектуальным акцентом, как будто ты собрался на деловую встречу, но с расслабленным настроением. Формат: камерная встреча до 8 человек, чтобы ведущая могла уделить время каждому. Ведущая: Светлана Роговая — создатель проекта «Шахматы в ресторане», человек, которая превратила классику в искусство общения и вдохновения. Расписание смотри на сайте.