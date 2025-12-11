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Гастрономические страхи и предрассудки

Факультет
Северная улица, 370

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В декабре променад будет особенно теплым, насыщенным и невероятно вкусным! Ведь в этот раз его проведет шеф Даша Щетинина (известная как Foodrider и шеф «ПетроВВодкин»). Тема вечера – «Гастрономические страхи и предрассудки»: так ли вреден майонез; что за монстр глютен; и пора ли начинать бояться селедку под шубой? Говорить будем о вкусном, разумеется, под винное сопровождение и закуски от самого лектора. Помимо вина и закусок, по классике: живая музыка, приятная компания, фото на память.

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