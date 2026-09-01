Театрализованная лекция о мифологических существах в культуре, их зарождении и трансформации, о русалках. Лекцию проведёт историк и искусствовед, а в мир иммерсивного театрализованного представления тебя погрузят актёры Дома. На самое глубокое дно, коснувшись сказки «Русалка», примеряя на сказку реалии сегодняшнего дня.