Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Хулиганы, проститутки, водка, наркотики, дуэли, адюльтеры, подпольные бои, французская борьба. На лекции тебя ждёт рассказ о запретных развлечениях и ночных пристрастиях разношёрстной петербургской публики прошлого. — Кто такие «тётки» и где их можно было встретить? — Как легализовали проституцию в Петербурге и где располагались самые известные дома терпимости? — Зачем ходили в баню (речь, конечно, не про «помыться»)? — Почему жители столицы были готовы пить фонарный спирт, но не покупали аптечную водку? — Чем лечили женские нервные расстройства и что можно было купить в обычной аптеке (и не купишь сегодня)? Что включено: — Сытный бранч (выбираете своё блюдо) — Напиток: кофе/чай Лектор, который знает все грязные тайны старого Петербурга, дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи Мария Персиянова.