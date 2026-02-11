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Богемный арт-бранч: «Дно Петербурга: любовь, опиум, цыганский оркестр»

Goose Goose
Большая Конюшенная ул., 27

Начало:

Завершение:

3600₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Хулиганы, проститутки, водка, наркотики, дуэли, адюльтеры, подпольные бои, французская борьба. На лекции тебя ждёт рассказ о запретных развлечениях и ночных пристрастиях разношёрстной петербургской публики прошлого. — Кто такие «тётки» и где их можно было встретить? — Как легализовали проституцию в Петербурге и где располагались самые известные дома терпимости? — Зачем ходили в баню (речь, конечно, не про «помыться»)? — Почему жители столицы были готовы пить фонарный спирт, но не покупали аптечную водку? — Чем лечили женские нервные расстройства и что можно было купить в обычной аптеке (и не купишь сегодня)? Что включено: — Сытный бранч (выбираете своё блюдо) — Напиток: кофе/чай Лектор, который знает все грязные тайны старого Петербурга, дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи Мария Персиянова.

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