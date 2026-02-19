Когда за окнами снег и холод, приходи в уютную усадьбу Гусевых продолжить добрую традицию — собираться в тёплом кругу за согревающими напитками. Тебя ждет аромат яблок, мёда и специй, приглушённый свет и интересный рассказ о том, какие праздники отмечались зимой в Российской Империи на рубеже XIX-XX веков. Ты узнаешь, какие напитки и блюда были хорошим лекарством от хандры и согревали по вечерам после морозного дня, а также становились неотъемлемой частью на торжественных приёмах в преддверии Рождества. Ведущая программы — Юлия Полякова, знаток русской кулинарной истории, более 20 лет в ресторанном бизнесе, — познакомит тебя с рецептами, которые бережно хранились в нижегородских семьях. В особой атмосфере домашнего уюта, в интерьерах усадьбы начала XX века, ты не только продегустируешь авторский сбитень, горячий яблочный сидр, вишневый пунш и авторскую шарлотку, но и узнаешь старинные рецепты, а также услышишь удивительные истории о происхождении напитков и их месте в русской культуре.