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Бенто-торт

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Кузбасская улица, 10

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс от кондитера Марины Крыловой по бенто-тортикам На мастер-классе ты самостоятельно соберёшь и задекорируешь свой собственный бенто-тортик. Кондитер покажет и поможет сделать это профессионально. Свой собственный тортик ты заберёшь с собой.

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