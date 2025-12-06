Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс от кондитера Марины Крыловой по бенто-тортикам На мастер-классе ты самостоятельно соберёшь и задекорируешь свой собственный бенто-тортик. Кондитер покажет и поможет сделать это профессионально. Свой собственный тортик ты заберёшь с собой.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи