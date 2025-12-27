Каждый сможет написать свою картину и провести время в окружении приятной компании. Свечи создадут душевное настроение и уютную обстановку, в которой воображение раскрывается легко и естественно. Для вдохновения подготовили изящную коллекцию из более чем 60 сюжетов, среди которых каждый найдёт близкий по духу. А если у тебя есть особая идея или любимый сюжет — ты можешь принести его с собой и воплотить на холсте. Даже если ты никогда не рисовал, это не станет преградой: опытные художники помогут на каждом этапе. Художники Painty имеют дипломы известных художественных академий и участвуют в выставках. На фоне будет звучать расслабляющая музыка, помогающая забыть о стрессе, а живые цветы добавят гармонии и станут украшением каждой фотографии с арт-вечера. В программе также — лёгкие беседы об искусстве, новые знакомства и дегустация вин.