Участники встречаются за столом с вкусным сыром и вином и придумывают винно-сырные сочетания. История сыроделия и виноделия — это всегда захватывающе и разнообразно. Вина подбирает сомелье Time for Wine Екатерина Смычёк, сыры будут от нижегородской сыроварни «Сыр and Мед». Сыродел Жанна Зыкова творит сырные чудеса. Она делает безумно интересные и вкусные плесневелые сыры. Никто не работает с таким количеством белой и голубой плесени, как она. Это будет симбиоз сыра и вина, этакий творческий дуэт, который никого не оставит равнодушным. Будет очень вкусно, познавательно, приятно и ароматно. В программе: — 1,5 часа рассказов и историй от сомелье и сыродела. — 5 вин. — 5 сыров. Регистрация обязательна. Оплата на месте. На мероприятие понадобится предоплата, по поводу которой с тобой свяжутся по почте или телефону ближе к дате.