Это не классический барный хоппинг, а погружение в историю питейной культуры Петербурга с приятным алкогольным сопровождением. Посетишь место, которое называли «брюхом Петербурга», пройдёшься вдоль каналов города, исследуешь одну из самых литературных улиц и, минуя Исаакиевскую площадь, через нетуристические закоулки центра, окажешься на улице Рубинштейна. Ты узнаешь: — какие места считались самыми «пьющими» в царскую эпоху — какое влияние оказывали алкогольные пристрастия на творчество великих классиков — откуда появились культовые алкогольные напитки нашего времени На твоём пути будет пять заведений, чтобы выпить и окунуться в атмосферу темы экскурсии.