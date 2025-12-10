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Jazz&Wine. Вина Рождества

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

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Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Вечер, наполненный вкусом, музыкой и волшебством: дегустация рождественских вин с одним из лучших сомелье города. В программе: — Дегустация отборных вин, созданных специально для зимних вечеров — Живая музыка, которая наполнит зал атмосферой Рождества — Уют и праздничное настроение — Розыгрыш вин из дегустационного сета Для этого вечера шеф-повар подготовил меню, созданное в том же настроении, что и вина — тёплое, праздничное и атмосферное. Блюда не входят в стоимость билета, их можно заказать отдельно.

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