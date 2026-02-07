Мастер-класс для любителей экзотики и ценителей пикантных вкусов. Под руководством опытного повара, Наташи Стекловой, ты научишься готовить самые популярные блюда в домашних условиях — это совсем не так сложно, как может показаться. Все ингредиенты для блюд паназиатской кухни доступны в магазинах, а организаторы научат их вкусно использовать. Будешь использовать много морепродуктов, поэтому о них тоже поговоришь! На этом мастер-классе ты разберёшь три вида морепродуктах: кальмарах, мидиях и креветках. По окончанию занятия ты будешь экспертом по этим морепродуктам. Ты узнаешь как их выбрать, какие виды бывают, как правильно их приготовить. В меню: Том ям с креветками и мидиями — наваристый бульон с паназиатским набором специй, лаймом и сочными морепродуктами. Жаренный рис с кальмаром — крайне выразительный вкус, яркость и контраст. Чеснок, специи и пряности...потрясающее блюдо! Хрустящий ролл из рисовой бумаги с водорослями, овощами и креветкой — классная закуска на стол. Битые огурцы — покажем верное сочетание заправки и свежего огурца. Дополнят дегустацию приготовленных блюд сидром, чаем, кофе или морсом на выбор. Готовить будешь в комфортной группе до 9 человек. Каждый участник получит электронные рецепты после мастер-класса со всеми деталями процесса.