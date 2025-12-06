Вечер восточной эстетики, где современная культура звука встречается с исторической архитектурой XVIII века, а танец становится проводником к ясности, свободе и внутренней гармонии. Гостей ждёт дегустация сладостей с чашкой ароматного чая, визуальное погружение с архитекторским бюро AVO и звучание восточных инструментов в сочетании с электронными ритмами от AURA. Восток всегда был не только географией, но и образом мышления. Это пространство легенд и притч, шелковых дорог и переливающихся орнаментов, где сладость пахлавы соседствует с суровой красотой пустыни, а шум базаров — с тишиной минаретов на закате. В этот вечер тебе предлагают провести три часа в ином измерении времени — там, где прошлое и настоящее переплетаются столь же тонко и неразрывно, как орнаменты восточных фресок. Пространство зала преобразится: ковры и лёгкая вуаль создадут атмосферу уюта и покоя, где можно будет выдохнуть от суеты и позволить себе отдых в объятиях красоты. Программа: 18:00–18:30 — дегустация ароматного чая и сладостей. Это не просто десерты, а истории: о том, как веками создавались рецепты, об их символике и ритуалах. 18:30–19:30 — лекция бюро AVO. Архитекторы и исследователи проведут через Ближний Восток: от шумерских зиккуратов до витиеватых арабесок, от мозаик и резьбы до авангардных зданий XXI века. Как религия формировала орнамент, как география диктовала материалы, и почему древние формы до сих пор вдохновляют мировое искусство. 19:40–21:30 — вечеринка. Здесь прошлое встречается с будущим: этнические мотивы переплетаются с электронной музыкой.