Италия домашняя
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
от 3350₽ до 3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Мастер-класс по классическим блюдам итальянской кухни. Продегустируешь под бокал вина. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт? Научишься делать тесто для пиццы и пасты. Каждый сам раскатает тесто для пасты и пиццы и соберёт свою пиццу. Приготовишь совместно блюда по меню и продегустируешь их. Напитки (бокал вина, чай, кофе, вода) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Проведёшь время с интересом и пользой! Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль, Паста Карбонара; Пицца Капричиоза; Десерт Тирамису по классическому рецепту.
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