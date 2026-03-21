Мастер-класс по классическим блюдам итальянской кухни. Продегустируешь под бокал вина. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт? Научишься делать тесто для пиццы и пасты. Каждый сам раскатает тесто для пасты и пиццы и соберёт свою пиццу. Приготовишь совместно блюда по меню и продегустируешь их. Напитки (бокал вина, чай, кофе, вода) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Проведёшь время с интересом и пользой! Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль, Паста Карбонара; Пицца Капричиоза; Десерт Тирамису по классическому рецепту.