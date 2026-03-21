ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Италия домашняя

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 3350₽ до 3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по классическим блюдам итальянской кухни. Продегустируешь под бокал вина. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт? Научишься делать тесто для пиццы и пасты. Каждый сам раскатает тесто для пасты и пиццы и соберёт свою пиццу. Приготовишь совместно блюда по меню и продегустируешь их. Напитки (бокал вина, чай, кофе, вода) и легкие закуски. Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Проведёшь время с интересом и пользой! Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль, Паста Карбонара; Пицца Капричиоза; Десерт Тирамису по классическому рецепту.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста