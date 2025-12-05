Новогодний стол — одно из самых сложных заданий для сочетания с вином. Что же делать, если хочется красного, но и от оливье не отказаться? Будешь разбираться с этим вопросом под сопровождением не только привычных закусок, но и традиционных новогодних специалитетов. Вина, которые будут представлены на дегустации: — Loredan Gasparini Asolo Prosecco DOCG Superiore Brut — Luigi Bosca — Weingut Robert Weil – Riesling Trocken — Oremus – Mandolas Furmint — Saperavi — Graham’s – Fine Ruby Port Дегустация включает в себя лёгкие закуски.