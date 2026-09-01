Посети Дацан Гунзэчойнэй — единственный в Петербурге буддистский храм. Служитель дацана расскажет о зарождении учения Будды на севере Индии и его появлении, благодаря монгольским народам на территории Российской империи. Ты узнаешь про строительство Дацана в Петербурге, его архитектуре, символизме и правилах поведения в нём. А ещё увидишь оригинальные витражи руки Николая Рериха. Во время экскурсии ты обойдёшь храм, узнаешь, почему это нужно делать по часовой стрелке, покрутишь молитвенные барабаны и загадаешь желания. И, конечно, зайдёшь в храм, послушаешь про убранство молитвенного зала, про работу лам и ежедневные практики. Затем группа отправится есть бузы и узнавать новое про бурятскую кухню. Ты расположишься в уютном здании флигела, где попробуешь традиционные бурятские блюда, приготовленные при Дацане, и узнаешь много интересного про бытовые, кулинарные и гастрономические традиции в буддизме. В меню: - Наваристый суп на говяжьем бульоне с домашней лапшой - Бузы – национальная бурятская еда из мяса (говядины) и теста - Капустный салат как традиционное дополнение к бузам - Боовы – традиционный десерт, жареные косички из теста типа хвороста - Настоящий бурятский чай из прессованного ферментированного листа, сваренного с молоком Все блюда приготовлены руками служителей Дацана с щепоткой любви. Пожалуйста, не забудь заранее предупредить о своих пищевых ограничения (серьезные аллергии и непереносимости), если ты понимаешь, что данный продукт войдёт в состав блюд.