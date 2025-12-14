Ярмарка. Это будет красота, добро, уют и тепло. — Целый зал с разными мастерами — керамика, войлок, мыло ручной работы, свечи домашнего производства из натурального воска, духи и т.д. — Свечная мастерская, где можно самим сделать свечи, макая фитиль в воск. — Пряничный город с домами и мастер-классом по росписи пряников — Книжная лавка (не специально с Рождественской тематикой, но там много редких книг) — Аквагрим — Гадания — Встречи (их можно уже начать назначать.) — Концерт девичьего ансамбля «Мотивы Дива» в 19:00 Пожалуйста, возьми с собой вторую обувь, чтобы переобуться.