ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Рождественская ярмарка

Дербеневская улица, 14к3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Выставки
Концерты
Необычное
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Ярмарка. Это будет красота, добро, уют и тепло. — Целый зал с разными мастерами — керамика, войлок, мыло ручной работы, свечи домашнего производства из натурального воска, духи и т.д. — Свечная мастерская, где можно самим сделать свечи, макая фитиль в воск. — Пряничный город с домами и мастер-классом по росписи пряников — Книжная лавка (не специально с Рождественской тематикой, но там много редких книг) — Аквагрим — Гадания — Встречи (их можно уже начать назначать.) — Концерт девичьего ансамбля «Мотивы Дива» в 19:00 Пожалуйста, возьми с собой вторую обувь, чтобы переобуться.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста