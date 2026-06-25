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Шоу удовольствий (Guilty Show)
Подкопаевский переулок, 4А
Начало:
Завершение:
25000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Еда
Про событие
Во время спектакля ты посмотришь под другим углом на актуальные темы современного мира: деньги, секс, праздность, власть, эго. Но не с целью дать им оценку, а для получения удовольствия от созерцания привычных явлений с нестандартной точки зрения. Каждая глава спектакля приурочена к одной из слабостей, которая раскрывается через театральное искусство и подачу блюда c винным или коктейльным пейрингом. Пройдя через все главы, ты заберёшь с собой не только экзистенциальные размышления и выводы, но и гастрономические впечатления.
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