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Шоу удовольствий (Guilty Show)

Гастрономический театр Svet
Подкопаевский переулок, 4А

Начало:

Завершение:

25000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Во время спектакля ты посмотришь под другим углом на актуальные темы современного мира: деньги, секс, праздность, власть, эго. Но не с целью дать им оценку, а для получения удовольствия от созерцания привычных явлений с нестандартной точки зрения. Каждая глава спектакля приурочена к одной из слабостей, которая раскрывается через театральное искусство и подачу блюда c винным или коктейльным пейрингом. Пройдя через все главы, ты заберёшь с собой не только экзистенциальные размышления и выводы, но и гастрономические впечатления.

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