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[солдаут] Экскурсия по грибной ферме

Заставская улица, 4Ж

Начало:

Завершение:

от 4500₽ до 15000₽
Возраст 6+
Необычное
Еда

Про событие

Тебя ждёт знакомство с экспериментальным проектом из Петербурга, выращивающим редкие грибы. Узнаешь о процессе выращивания, попробуешь меню из четырёх грибных блюд от бренд-шефа и самостоятельно соберёшь набор для самостоятельного выращивания грибов! Попробуешь разные грибные блюда, которые приготовит бренд-шеф, продегустируешь: умами сгущенка из шиитаке, ферментированный лимонад. После экскурсии будешь разбираться в загадочной теме грибов. Продолжительность: около 2, 5 часов. Доступные даты: 25 июля 14:00 8 августа 14:00 29 августа 14:00

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