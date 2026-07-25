Тебя ждёт знакомство с экспериментальным проектом из Петербурга, выращивающим редкие грибы. Узнаешь о процессе выращивания, попробуешь меню из четырёх грибных блюд от бренд-шефа и самостоятельно соберёшь набор для самостоятельного выращивания грибов! Попробуешь разные грибные блюда, которые приготовит бренд-шеф, продегустируешь: умами сгущенка из шиитаке, ферментированный лимонад. После экскурсии будешь разбираться в загадочной теме грибов. Продолжительность: около 2, 5 часов. Доступные даты: 25 июля 14:00 8 августа 14:00 29 августа 14:00