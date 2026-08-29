ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Чайные бесцеремонности

Заповедные Кварталы
Славянская 4

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Это не просто дегустация чая — это увлекательное путешествие по страницам истории, культуры и традиций, связанных с этим волшебным напитком. В рамках программы ведущий честно, с юмором и без лишней скромности расскажет о чае и различных способах его употребления в самых разных уголках мира. Ты познакомишься с удивительной историей чая, начиная с древних времен и до наших дней, а также услышишь захватывающие истории о легендарных личностях и событиях, которые сделали этот напиток настоящим культурным явлением для всего человечества. Программа включает в себя элементы гастрономического театра: напитки готовятся прямо при тебе, меняя цвет, аромат и другие характеристики. После приготовления каждого вида чая тебя ждет дегустация, обсуждение и погружение в его историю, сопровождаемое традиционными сладостями. Ты сможешь продегустировать напитки, которые готовили древние китайские волшебники и монгольские воины, увидеть и потрогать кирпичный чай, распространенный на Нижегородской ярмарке, а также отведать запретный русский чай, который откроет новые вкусовые горизонты. Автор и ведущий программы — Юрий Попов, профессиональный дегустатор и автор книг по гастрономии, исследователь русской и нижегородской кухни.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Стендап на Рождественской | воскресенье
Стендап на Рождественской | воскресенье
до

800₽

Стендап на Рождественской | пятница
Стендап на Рождественской | пятница
до

900₽

Стендап на Рождественской | суббота
Стендап на Рождественской | суббота
до

900₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста